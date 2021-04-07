Нацкомиссия по тарифам 7 апреля приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Она начнет действовать с 1 мая и будет действовать круглый год.

Поставщики газа обязаны установить базовую цену на год "по умолчанию" и не повышать ее. Заседание НКРЭКУ транслировали онлайн.

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Как это будет работать

На сайте комиссии обнародовали документ, где разъяснили все детали.

Компании, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, должны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на природный газ. Она будет действовать в течение года.

на природный газ. Она будет действовать в течение года. Так, годовое предложение начнет действовать с 1 мая до 30 апреля 2022 года. Увеличивать стоимость в этот период поставщик не сможет.

Может ли человек изменить предложение

Помимо годовой цены, поставщик имеет право предлагать другие коммерческие предложения. Их условия могут отличаться от цены и условий годового предложения.

Если человек желает выбрать другое коммерческое предложение поставщика, то он должен подать новое заявление-присоединение.

Однако если потребитель изменит предложение или же поставщика в течение года, то компания может отказать человеку повторно поставлять газ по годовому тарифу.

Отметили, что срок действия годовой цены не зависит от начала поставки газа человеку, то есть в любом случае он будет действовать до 30 апреля следующего года.

Обратите внимание! Ранее "Нафтогаз" предлагал годовой тариф для населения. Он действовал в течение августа – декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 гривны за метр кубический с НДС.