С мая будет действовать годовой тариф на газ: регулятор утвердил условия
Нацкомиссия по тарифам 7 апреля приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Она начнет действовать с 1 мая и будет действовать круглый год.
Источник:24 канал
Поставщики газа обязаны установить базовую цену на год "по умолчанию" и не повышать ее. Заседание НКРЭКУ транслировали онлайн.
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Как это будет работать
На сайте комиссии обнародовали документ, где разъяснили все детали.
- Компании, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, должны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на природный газ. Она будет действовать в течение года.
- Так, годовое предложение начнет действовать с 1 мая до 30 апреля 2022 года. Увеличивать стоимость в этот период поставщик не сможет.
Может ли человек изменить предложение
Помимо годовой цены, поставщик имеет право предлагать другие коммерческие предложения. Их условия могут отличаться от цены и условий годового предложения.
- Если человек желает выбрать другое коммерческое предложение поставщика, то он должен подать новое заявление-присоединение.
- Однако если потребитель изменит предложение или же поставщика в течение года, то компания может отказать человеку повторно поставлять газ по годовому тарифу.
Отметили, что срок действия годовой цены не зависит от начала поставки газа человеку, то есть в любом случае он будет действовать до 30 апреля следующего года.
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