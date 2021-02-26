Годовой тариф на газ заработает с 1 апреля, – СМИ
В Украине действует максимальная фиксированная цена на газ до 31 марта 2021 года. Тарифом предусмотрена стоимость до 6,99 гривны за кубометр. С 1 апреля для населения заработает новая система тарифообразования.
Источник:"Экономическая правда"
Операторы газоснабжения будут устанавливать фиксированную цену на год с 1 апреля.
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Пользователи смогут перейти на месячный тариф или ручной в любой удобный для них момент. В Кабмине уверены, что такой формат тарифов позволит пользователям выбирать наиболее экономичный для себя вариант.
Тарифы на газ в марте ниже
Газоснабжающие компании уже обнародовали цены на март. Они не превышают 6,99 гривны за куб.
В "Нафтогазе" заявляли о более низкой цене – в марте клиенты этого газопоставщика будут платить 6,86 гривны за кубометр.
Фиксированная цена была установлена и на непосредственную плату за распределение голубого топлива. Однако, такая цена будет действовать до 31 марта 2021 года.
Почему изменились тарифы
- В начале нового года правительство ввело повышение тарифов на газ. Люди вышли на акции протеста из-за этого.
- Чтобы решить эту ситуацию и успокоить население, Кабмин 18 января ввел фиксированную цену на газ до конца марта 2021 года. Максимальная стоимость кубометра газа составляет 6,99 гривны, цена за распределение – 1,79 гривны.
- В МВФ забеспокоились, что Кабмин вернулся к государственному регулированию тарифов. Однако в правительстве заверили, что такое решение временно.
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