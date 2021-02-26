В Украине действует максимальная фиксированная цена на газ до 31 марта 2021 года. Тарифом предусмотрена стоимость до 6,99 гривны за кубометр. С 1 апреля для населения заработает новая система тарифообразования.

Операторы газоснабжения будут устанавливать фиксированную цену на год с 1 апреля.

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Пользователи смогут перейти на месячный тариф или ручной в любой удобный для них момент. В Кабмине уверены, что такой формат тарифов позволит пользователям выбирать наиболее экономичный для себя вариант.

Тарифы на газ в марте ниже

Газоснабжающие компании уже обнародовали цены на март. Они не превышают 6,99 гривны за куб.

В "Нафтогазе" заявляли о более низкой цене – в марте клиенты этого газопоставщика будут платить 6,86 гривны за кубометр.

Фиксированная цена была установлена ​​и на непосредственную плату за распределение голубого топлива. Однако, такая цена будет действовать до 31 марта 2021 года.

Почему изменились тарифы