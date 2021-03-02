По инициативе НКРЕКП, начиная с мая 2021года газоснабжающие компании будут предлагать потребителям так называемые базовые годовые тарифы. В рамках тарифа цены на топливо будут фиксировать на целый год.

Что известно о годовом тарифе

В проект постановления, которое обнародовала Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, речь идет об изменениях в обосновании проекта согласно котором с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 будут действовать базовые годовые тарифы. Согласно проектами постановлений НКРЕКП, годовую цену на природный газ компании будут обязаны сообщать бытовым потребителям к 25 апреля 2021 года, опубликовав ее на своих сайтах.

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Важно: поставщики не будут иметь права изменить базовую годовую цену в течение вышеупомянутого периода.

Вышеупомянутые изменения будут способствовать защите прав бытовых потребителей в части стабилизации цен на природный газ в условиях открытия рынка природного газа и развития конкуренции на нем,

– говорится в обосновании проекта постановления НКРЕКП.

Что будет с сезонными тарифам

Согласно проектом поставщики голубого топлива смогут предлагать и другие коммерческие предложения для украинцев. Однако, потребителям следует принять во внимание, что условия этих предложений могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Таким образом, месячные или сезонные тарифные предложения не исчезнут, а потребители смогут выбрать наиболее выгодный по их мнению вариант.

Потребителям стоит обратить внимание, что при этом условия любого коммерческого предложения, в отличие от базового годового, поставщик имеет право изменить. Но сообщить об этом потребителя он обязан не позднее чем за один месяц.

Когда ждать летние тарифы

Премьер-министр отметил, что украинским потребителям следует ожидать запуск годовых предложений во втором квартале 2021 году. Также господин Шмыгаль подчеркнул, что украинцы не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. К тому же годовой тариф на газ защитит население от резких колебаний цен.

Следующим шагом должно стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы,

– отметил Денис Шмыгаль.

Выбор ждет на потребителей

Ранее, сезонные тарифные планы на газ предлагали лишь несколько компаний, а полноценный летний тариф с помесячной оплатой равными частями – только государственный Нафтогаз. Так потребители, которые воспользовались таким предложением, даже в текущем отопительном сезоне платят от 4,73 гривны до 6,45 гривны за кубометр – в зависимости от даты подключения.

Тарифы на март 2021 уже обнародованы, согласно им цена не будет превышать 6,99 гривны за куб.

С апреля 2021 года и в дальнейшем мы планируем обновить этот продукт и добавить продукты с фиксированной ценой на 6 и 24 месяцев в дополнение к обычным месячных продуктов,

– исполнительный директор Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Правительство планирует, что такие годовые тарифы станут обязательным базовым продуктом для всех газоснабжающих компаний, благодаря чему у украинцев будет выбор из двух вариантов.

Тариф будет меняться ежемесячно. Тариф будет меняться ежеквартально, или же вообще раз в год.

По мнению инициаторов введения годового тарифа, вариант когда цена будет меняться поквартально, или же раз в год позволит потребителям избежать колебаний цен на топливо.

С помощью фиксированных цен "Нафтогаз Украины" (или конкуренты, которые последуют нашему примеру) будут "страховать" бытовых потребителей от ежедневных колебаний цен на рынке газа,

– отмечает Отто Ватерландер.

Мнения экспертов

Эксперты отмечают, что время для введения годовых предложений без возможности изменить их цену – не самый лучший. Ведь спрогнозировать стоимость ресурса сейчас на целый год вперед – очень трудно. Поэтому компании вынуждены или закладывать в будущую цену все возможные риски, или ориентироваться на среднесрочные прогнозы, но подвергаться непредсказуемым колебаниям и нести убытки по итогам всего года.

Более того они сходятся во мнении, что гадать, сколько именно будет стоить газ с мая этого года по конец апреля следующего года, сейчас просто бессмысленно. Считая, что ситуация прояснится разве в конце апреля, когда компании планируют обязать объявить свои базовые годовые предложения. Хотя участники рынка не в восторге от такой перспективы.

Соучредитель онлайн-сервиса покупки газа и электроэнергии MEGAWATT Константин Башкаленко отметил, что сама идея годовых тарифов ему нравится, но есть и недостатки. По мнению эксперта, годовые предложения целесообразнее было бы формировать перед началом следующего отопительного сезона, а не в конце нынешнего.

Нам как поставщику нравится идея годовых тарифов. Это дает спокойствие потребителям и прогнозируемые объемы для поставщиков. Однако рассчитывать годовые тарифы в апреле – рано,

– объясняет Башкаленко.

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко отмечает, что проект постановления НКРЕКП предусматривает, что для изменения пакета (если потребитель хочет перейти на месячную или сезонную цену) нужно заново подать заявку – даже если потребитель не планирует менять поставщика.

Такая идет является абсурдной. Остается надеяться, что это – только проект, а окончательное решение будет существенно доработанное,

– говорит госпожа Бойко.

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