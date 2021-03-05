Летнему тарифу на газ таки быть: НКРЕКП предварительно одобрила решение
НКРЕКП хочет обязать поставщиков до 25 апреля сообщить бытовым потребителям летнюю цену на природный газ. В рамках тарифа цены на топливо будут фиксированными в течение всего года.
Источник:ГазПравда
Постанова НКРЕКП
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла предварительное решение, обязывающее все газоснабжающие компании опубликовать летние цены на газ для населения с мая этого года. В НКРЕКП считают, что газопоставщики должны это сделать до 25 апреля, чтобы годовые цены начали действовать с 1 мая как базовые.
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Годовой продукт позволит гражданам не шарахаться каждый месяц и думать, какая цена на газ. Это позволит нивелировать волатильность и защитить таким образом потребителей, поэтому годовой продукт будем вводить,
– сказал глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.
Годовой тариф
Если годовые тарифы в Украине все же утвердят, то украинцы смогут выбирать из двух вариантов, учитывая то, какой им покажется более выгодным.
- Тариф будет меняться ежемесячно.
- Тариф будет меняться ежеквартально, или же вообще раз в год.
По мнению инициаторов введения годового тарифа, вариант когда цена будет меняться поквартально, или же раз в год позволит потребителям избежать колебаний цен на топливо.
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Сейчас же правительством зафиксирована самая высокая предельная цена за один куб голубого топлива и она становит 6,99 гривны.
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