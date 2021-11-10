С начала года потребительская инфляция выросла на 8,5%. Подорожали цены на продукты, однако несколько подешевела коммуналка.

К теме Цена мяса в Украине выросла почти на четверть с начала года

Как это повлияло на цены

Продукты и алкоголь

Цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Существенно подорожали овощи – на 10,6%. Также выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца – от 1,1 до 4%.

Зато фрукты, сахар и подсолнечное масло подешевели на 6,6 – 1,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%. Собственно, именно табачные изделия подорожали на 1,0%.

Коммуналка и транспорт

Снизились цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 0,9%. Все благодаря удешевлению электроэнергии на 7,4%. Однако сам природный газ подорожал на 3,2%, стоимость содержания домов и придомовых территорий выросла на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% из-за подорожания топлива и масел на 2,9%. Стоимость проезда в автодорожном пассажирском транспорте увеличилась на 1,6%. Однако на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Сфера связи

Услуги в сфере связи выросли на 1,7% Это связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14,0%.

Обратите внимание! Эксперты выяснили, что в Украине одному человеку нужно 11 433 гривны, чтобы прожить месяц, не тратя ничего на аренду жилья. А для семьи из 4 человек нужно 39 187 гривен.