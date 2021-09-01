"Glusco – фактически банкрот": сеть начала отдавать свои АЗС в аренду

Сеть АЗК Glusco отныне будет сдавать в аренду часть своих автозаправочных комплексов. На этот шаг компания пошла для того, чтобы покрыть операционные расходы.

Как рассказал представитель топ-менеджмента компании, Glusco уже сдала в аренду 6 – 7 автозаправочных комплексов.

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Он констатировал, что торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытия текущих расходов.

Поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала,

– рассказал представитель компании.

По состоянию на начало сентября 4 комплекса уже приступили к работе, из которых:

2 – под брендом WOG;

1 – KLO;

1 – "БРСМ".

Все они расположены в Киеве. По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении максимальной выгоды от сдачи станций.

Смена владельца Glusco

Что касается будущей смены владельца сети Glusco и его позиции относительно передачи станций в аренду, собеседник издания сказал, что договоры не предусматривают длительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.

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