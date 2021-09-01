Как рассказал представитель топ-менеджмента компании, Glusco уже сдала в аренду 6 – 7 автозаправочных комплексов.
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Он констатировал, что торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытия текущих расходов.
Поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала,
– рассказал представитель компании.
По состоянию на начало сентября 4 комплекса уже приступили к работе, из которых:
- 2 – под брендом WOG;
- 1 – KLO;
- 1 – "БРСМ".
Все они расположены в Киеве. По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении максимальной выгоды от сдачи станций.
Смена владельца Glusco
Что касается будущей смены владельца сети Glusco и его позиции относительно передачи станций в аренду, собеседник издания сказал, что договоры не предусматривают длительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.
Что стоит знать о сети Glusco
- Ее связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого ранее наложили санкции. 11 марта 2021 года СБУ заявила о разоблачении масштабной аферы с "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco.
- СБУ из-за этого проводила обыски на АЗС, в офисных помещениях и нефтебазах. Всего проверили более 140 объектов. 14 июня Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.