Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, – Борель

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк написал в твиттер о том, что в Евросоюзе пока не смогли найти общий язык по поводу шестого пакета санкций против России, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну в Украине.

В Украине неоднократно заявляли, что ключевым вопросом в контексте санкций против России является эмбарго на нефть. Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам добавил, что они продолжают работать над санкциями против государства-агрессора.

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В ЕС не смогли достичь согласия по эмбарго на нефть

Цель – сделать цену военного вторжения в Украину. По словам дипломата, перед ними стоит тот же вызов – решение по эмбарго на российскую нефть, пишет "Интерфакс-Украина".

К сожалению, сегодня невозможно было достигнуть соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии,

– объяснил Боррель.

В понедельник, 16 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупреждал перед встречей Совета Евросоюза по внешним делам, что вряд ли главам дипломатических ведомств удастся согласовать вопрос о введении эмбарго на нефть из России. Боррель подчеркнул, что позиции стран, не поддерживающих этот шаг, отстаивают достаточно жесткие позиции.

Любопытно, что буквально несколько часов назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале рабочего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что одна из его ключевых целей – продвижение шестого пакета санкций против государства-агрессора. Дипломат отметил важность включения в него эмбарго на российскую нефть.

Что еще известно о нефтяном эмбарго для России:

В Германии анонсировали отказ от угля и нефти русского происхождения до конца 2022 года.

К сожалению, есть страны, не поддерживающие введение эмбарго на российскую нефть. Флагманом остается Венгрия. СМИ сообщают, что правительство Виктора Орбана требует от Евросоюза до 750 миллионов евро.

По информации СМИ, в Брюсселе также размышляют над еще одним вариантом. Речь идет о внесении изменений в 6-й санкционный пакет, а точнее подождать с запретом на российскую нефть.

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