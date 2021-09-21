Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Ватерландер подтвердил, что уходит из компании

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании. Отто Ватерландер намерен уйти из компании – "больше не чувствует, что может работать эффективно".

"Нафтогаз" после смены руководства "не находится в стадии развития", отметил Ватерландер. В то же время его волнует, что если начнутся инвестиции в другие виды деятельности – компания опустится ниже финансовых возможностей или будет двигаться медленнее с ожидаемыми инвестициями в добычу газа.

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Витренко хочет организовать компанию другим способом

После назначения руководителем "Нафтогаза", по словам Отто Ватерландера, "большое количество решений заморожено". Есть определенные операционные проблемы в закупках в частности.

Я понимаю, что Витренко подтвердил нашу стратегию (программу до 2025 года – 24 канал), он не хочет ее менять. Но он хочет заниматься другими вещами, которые не соответствуют нашей стратегии. Он хотел бы организовать компанию другим способом,

– сказал Ватерландер.

Он пояснил, что написал письмо наблюдательному совету компании – попросил его помочь урегулировать ситуацию.

"Я проинформировал наблюдательный совет, что в такой ситуации нужно действенное решение. Я понимаю, что наблюдательный совет пытался отстранить Юрия Витренко от должности председателя правления, но он этого не смог сделать. Соответственно, чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение", – подчеркнул он.

Ватерландер: Не хочу быть частью нелегальной игры

17 сентября СМИ сообщили, что Кабмин может уволить практически все правление НАК "Нафтогаз Украины". На своем посту удастся остаться только Юрию Витренко.

На вопрос журналистов относительно того, можно ли считать, что Отто Ватерландер уходит из "Нафтогаза" синхронно с наблюдательным советом, он ответил: "Да, это возможно. И не только Отто Ватерландер". В то же время он подтвердил, что наблюдательному совету подобное письмо написал и член правления Петер ван Дрил.

В ответ на вопрос о позиции других членов правления Ватерландер сказал, что каждый принимает свои решения, но "наблюдательный совет должен знать, что собираются делать все члены правления, включая Витренко".

Мы не синхронизируемся. У нас до последнего были жесткие дебаты, но моя позиция не была сюрпризом,

– пояснил Главный исполнительный директор "Нафтогаза".

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"Несмотря на все юридические моменты, судебные решения, позицию наших зарубежных партнеров относительно незаконности назначения Витренко, правительство уже ничего не будет делать. Я не хочу быть частью этой нелегальной игры", – подчеркнул он.

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