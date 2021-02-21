Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в начале февраля заявлял, что в периоды пиковых нагрузок не все блоки на электростанциях Украины исправно работали. В Государственной инспекции энергетического надзора прояснили ситуацию.

По словам Геруса, нормальной работе электростанций помешало состояние тепловой генерации Украины. Поэтому по состоянию на 9 февраля 10 блоков ТЭС находились в аварийном ремонте.

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Зимой должны работать 12 атомных блоков, тогда как сейчас 10 блоков АЭС – в работе, 5 блоков находятся в плановом ремонте,

– добавил председатель энергетического комитета.

Что на это ответили в Госэнергонадзоре

По данным Государственной инспекции, в течение 1 января – 9 февраля на ТЭС ГК (генерирующие компании) состоялось 92 аварийные остановки энергоблоков (это прежде всего технологические нарушения). Из них расследовали и составили 75 актов технологических нарушений. Расследование других технологических нарушений продолжается.

Расследование 12 технологических нарушений: на каких станциях

ДТЭК "Днепроэнерго" (всего 7 технологических нарушений)

Запорожская ТЭС,

Криворожская ТЭС,

Приднепровская ТЭС.

Центрэнерго (4 технологических нарушения)

Змиевская ТЭС.

Донбассэнерго (1 технологическое нарушение)

Славянская ТЭС.

Основные причины остановок блоков (результаты расследований 75 технологических нарушений)

Ошибочные действия руководящего персонала (24 отказа).

Дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ).

Вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов).

Влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов).

Дефекты (6 других отказов).

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