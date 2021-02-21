Почему массово останавливались блоки на электростанциях Украины зимой: назвали главные причины
Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в начале февраля заявлял, что в периоды пиковых нагрузок не все блоки на электростанциях Украины исправно работали. В Государственной инспекции энергетического надзора прояснили ситуацию.
Источник:Пресс-служба Госэнергонадзора
По словам Геруса, нормальной работе электростанций помешало состояние тепловой генерации Украины. Поэтому по состоянию на 9 февраля 10 блоков ТЭС находились в аварийном ремонте.
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Зимой должны работать 12 атомных блоков, тогда как сейчас 10 блоков АЭС – в работе, 5 блоков находятся в плановом ремонте,
– добавил председатель энергетического комитета.
Что на это ответили в Госэнергонадзоре
По данным Государственной инспекции, в течение 1 января – 9 февраля на ТЭС ГК (генерирующие компании) состоялось 92 аварийные остановки энергоблоков (это прежде всего технологические нарушения). Из них расследовали и составили 75 актов технологических нарушений. Расследование других технологических нарушений продолжается.
Расследование 12 технологических нарушений: на каких станциях
ДТЭК "Днепроэнерго" (всего 7 технологических нарушений)
- Запорожская ТЭС,
- Криворожская ТЭС,
- Приднепровская ТЭС.
Центрэнерго (4 технологических нарушения)
- Змиевская ТЭС.
Донбассэнерго (1 технологическое нарушение)
- Славянская ТЭС.
Основные причины остановок блоков (результаты расследований 75 технологических нарушений)
- Ошибочные действия руководящего персонала (24 отказа).
- Дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ).
- Вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов).
- Влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов).
- Дефекты (6 других отказов).
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Остановки на украинских электростанциях: что сообщали ранее
- 6 февраля остановились блоки на Ладыжинской ТЭС (причина – шум в топке котла) и Добротворской ТЭС (из-за неисправности автомата безопасности). Обе станции входят в состав компании "ДТЭК Западэнерго".
- 7 числа стало известным об остановках 9 энергоблоков на 6 станциях. А именно на Криворожской ТЭС (4 блока), Приднепровской ТЭС, Ладыжинской ТЭС и Добротворской ТЭС (по 1 блоку). Все они входят в состав ДТЭК. Также останавливались по 1 энергоблоку на Славянской ТЭС (Донбассэнерго) и Углегорской ТЭС (Центрэнерго). Кроме того, еще 6 блоков находились вне работы по причине отсутствия топлива.
- По состоянию на 9 февраля на аварийном ремонте находились 10 энергоблоков электростанций. За сутки к проблемным добавилась еще 1 – остановили 4 блок Ладыжинской ТЭС (ДТЭК).
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