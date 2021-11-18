Главная экспортная отрасль: производство сельскохозяйственной продукции рекордно выросло

18 ноября 2021 , 17:28
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Источник:

Государственная служба статистики

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за год выросло на 13%. Более того, рост наблюдается четвертый месяц подряд.

Как росла сельскохозяйственная отрасль

  • Индекс сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 113% за год (с октября 2020 года по октябрь 2022 года).
  • Производство сельскохозяйственной продукции за этот период выросло на 13%. 

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Рост резко ускорился на 1,9% против данных за январь – август 2021 года. Однако он фиксируется на фоне низкой базы в прошлом году – падение на 14,2%.

Как изменились объемы производства за январь – октябрь 2022 года:

  • в растениеводстве производство выросло на 18,0%,
  • в животноводстве – сократилось на 4,7%.

Наращивание производства за январь – октябрь 2021 года

  • Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 17,2%.
  • Хозяйства населения – на 6,3%.

Изменение индекса сельскохозяйственной продукции / Скриншот по экспресс-выпуска Госстата

Автор: Дар'я Вереньова