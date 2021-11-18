Главная экспортная отрасль: производство сельскохозяйственной продукции рекордно выросло

Обратите внимание Рекордный урожай принесет Украине 0,8% ВВП, – Нацбанк

Рост резко ускорился на 1,9% против данных за январь – август 2021 года. Однако он фиксируется на фоне низкой базы в прошлом году – падение на 14,2%.

Как изменились объемы производства за январь – октябрь 2022 года:

в растениеводстве производство выросло на 18,0%,

в животноводстве – сократилось на 4,7%.

Наращивание производства за январь – октябрь 2021 года