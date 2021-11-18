Как росла сельскохозяйственная отрасль
- Индекс сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 113% за год (с октября 2020 года по октябрь 2022 года).
- Производство сельскохозяйственной продукции за этот период выросло на 13%.
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Рост резко ускорился на 1,9% против данных за январь – август 2021 года. Однако он фиксируется на фоне низкой базы в прошлом году – падение на 14,2%.
Как изменились объемы производства за январь – октябрь 2022 года:
- в растениеводстве производство выросло на 18,0%,
- в животноводстве – сократилось на 4,7%.
Наращивание производства за январь – октябрь 2021 года
- Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 17,2%.
- Хозяйства населения – на 6,3%.
Изменение индекса сельскохозяйственной продукции / Скриншот по экспресс-выпуска Госстата