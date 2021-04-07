Украина может рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда. Такой вывод сделал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко учитывая более длительный процесс переговоров.

Как объяснил Шевченко, это является главным предположением нашего макропрогноза. Он также выразил надежду, что Верховная Рада примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ.

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При этом он добавил, что не видит ничего угрожающего, даже в случае снижения объемов помощи.

Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам,

– добавил глава центробанка.

Глава НБУ подчеркнул, что его организация не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта" – указал Кирилл Шевченко.

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Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ