Нет ничего угрожающего, – глава НБУ заявил, что Украина может рассчитывать на 2 транша МВФ
Украина может рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда. Такой вывод сделал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко учитывая более длительный процесс переговоров.
Источник:Интерфакс-Украина
Как объяснил Шевченко, это является главным предположением нашего макропрогноза. Он также выразил надежду, что Верховная Рада примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ.
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При этом он добавил, что не видит ничего угрожающего, даже в случае снижения объемов помощи.
Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам,
– добавил глава центробанка.
Глава НБУ подчеркнул, что его организация не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.
"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта" – указал Кирилл Шевченко.
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Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ
- В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. Она предусматривает помощь в размере 5 миллиардов долларов.
- Летом 2020 года Украина уже получила первые 2 миллиарда. Также наша страна должна была получить еще 2 транша по 700 миллионов долларов, но их до сих пор не предоставили.
- Есть мнение, что этого не произошло из-за того, что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
- Накануне Марченко заявил, что Украина планирует в ближайшее время заключить staff level agreement с Международным валютным фондом. После принятия соглашения Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.
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