К чему призвал Шевченко

Кроме запрета Беларуси и России использовать СПЗ, глава НБУ также призвал отстранить исполнительного директора МВФ от России от участия в заседаниях Совета директоров Фонда.

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Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ и существующее только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Напомним, что МВФ в 2021 году предоставлял транши для восстановления экономики после коронокризиса, которые страны получали в виде СПЗ.

Запрет на участие в заседаниях Совета директоров Фонда

Кроме того, Шевченко призвал международное сообщество запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.

Для нас очень важно сделать все, чтобы финсектор РФ почувствовал все последствия российской агрессии против Украины,

– подчеркнул Шевченко.