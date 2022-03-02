К чему призвал Шевченко
Кроме запрета Беларуси и России использовать СПЗ, глава НБУ также призвал отстранить исполнительного директора МВФ от России от участия в заседаниях Совета директоров Фонда.
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Что такое СПЗСпециальные права заимствования (СПЗ) – резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ и существующее только в безналичной форме посредством записей на банковских счетах. Напомним, что МВФ в 2021 году предоставлял транши для восстановления экономики после коронокризиса, которые страны получали в виде СПЗ.
Запрет на участие в заседаниях Совета директоров Фонда
Кроме того, Шевченко призвал международное сообщество запретить российской и белорусской делегациям участвовать в Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка.
Для нас очень важно сделать все, чтобы финсектор РФ почувствовал все последствия российской агрессии против Украины,
– подчеркнул Шевченко.
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