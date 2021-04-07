Продолжаем падать: Глава Нацбанка прогнозирует снижение ВВП Украины
По сравнению с первым кварталом 2020 года в первом квартале 2021 года ВВП Украины очевидно немного снизился. Объяснить это можно еще "доковидной" базой сравнения и наличием новых локдаунов.
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ожидать роста ВВП в первом квартале в этом году точно не стоит.
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Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении,
– отметил глава НБУ.
Что еще сказал Шевченко
- Влияние локдауна в январе на годовой ВВП оценили в 0,2% процентных пунктов.
- В НБУ такое влияние назвали "незначительным". Некоторым отраслям локдаун вообще не навредил. В частности, говорится о металлургии и аграрной промышленности. Кроме того, удалось зафиксировать прирост розничного товарооборота.
- Только в январе розничный товарооборот "добавил" 3,5%. В феврале – ускорился до 5,6%. Очевидно, это связано с ростом зарплат.
- Локдаун в марте тоже не окажет значительного влияния на ВВП. Однако окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина.
- В первом квартале 2021 года внешняя конъюнктура в целом способствовала украинской экономике. К сожалению, в максимальном масштабе Украина не смогла воспользоваться этим бонусом. В частности, из-за погодных условий: ограничение в портах и на автодорогах.
- В то же время "черный лебедь" в Суэцком канале фактически не повлиял на функционирование украинского экспорта и импорта товаров.
- Динамику ВВП немного ухудшает сложная ситуация в сфере животноводства. В Украине сокращаются объемы производства мясных и молочных продуктов.
- Платежный баланс по итогам первого квартала Нацбанк ожидает "абсолютно нормальным" – с положительным сальдо.
Какие прогнозы озвучил глава НБУ
- Главным предположением макропрогноза НБУ является то, что сейчас Украина может рассчитывать на 2 транша от Международного валютного фонда.
- Кроме того, Украина может получить от МВФ дополнительные деньги. Точная цифра будет зависеть от курса валют.
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