По сравнению с первым кварталом 2020 года в первом квартале 2021 года ВВП Украины очевидно немного снизился. Объяснить это можно еще "доковидной" базой сравнения и наличием новых локдаунов.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ожидать роста ВВП в первом квартале в этом году точно не стоит.

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Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении,

– отметил глава НБУ.

Что еще сказал Шевченко

Влияние локдауна в январе на годовой ВВП оценили в 0,2% процентных пунктов.

В НБУ такое влияние назвали "незначительным". Некоторым отраслям локдаун вообще не навредил. В частности, говорится о металлургии и аграрной промышленности. Кроме того, удалось зафиксировать прирост розничного товарооборота.

Только в январе розничный товарооборот "добавил" 3,5%. В феврале – ускорился до 5,6%. Очевидно, это связано с ростом зарплат.

Локдаун в марте тоже не окажет значительного влияния на ВВП. Однако окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина.

В первом квартале 2021 года внешняя конъюнктура в целом способствовала украинской экономике. К сожалению, в максимальном масштабе Украина не смогла воспользоваться этим бонусом. В частности, из-за погодных условий: ограничение в портах и ​​на автодорогах.

В то же время "черный лебедь" в Суэцком канале фактически не повлиял на функционирование украинского экспорта и импорта товаров.

Динамику ВВП немного ухудшает сложная ситуация в сфере животноводства. В Украине сокращаются объемы производства мясных и молочных продуктов.

Платежный баланс по итогам первого квартала Нацбанк ожидает "абсолютно нормальным" – с положительным сальдо.

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