О чем говорили во время встречи

Во время онлайн-встречи глава Минфина и два его заместителя обсудили с главой миссии ряд вопросов.

Обеспечение независимости НБУ и антикоррупционных органов.

Законопроект №5600, который создает дополнительный ресурс для Бюджета-2022 и его важность для Украины.

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Сколько будет длиться миссия МВФ

В Минфине рассказали, что миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. В рамках которой представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей программы stand-by.

Напомним, что свою работу миссия МВФ в Украине начала 21 сентября 2021 года.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого просмотра совместной Программы "Стенд-бай" и ее рассмотрения Советом Директоров МВФ,

– говорится в сообщении Минфина.

Онлайн-встреча Минфина с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар / Фото Минфина

Что известно о программе stand-by Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности в сферах фискальной, монетарной, энергетической, антикоррупционной политики и финансового сектора. Программа МВФ открывает возможности для получения финансовой поддержки от других международных партнеров, считают в Минфине.

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