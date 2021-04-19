Глава Минфина Марченко рассказал об итогах аудита ковидного фонда
Министерство финансов Украины провело аудит Фонда борьбы с COVID-19. По словам главы министерства Сергея Марченко, во время проверки выявили ряд нарушений в процедурах.
Источник:LB.ua
Об этом Марченко рассказал в интервью изданию LB.ua. В то же время министр подчеркнул, что факта краж из ковидного фонда не зафиксировали.
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Глава Министерства финансов Украины сказал, что результаты аудита Украина уже передала МВФ. В целом провели 962 процедуры государственного контроля.
Там есть ряд нарушений в процедурах, но то, что какие-то деньги украли или еще что-то такое, что вы хотели бы услышать, я не могу сказать,
– отметил Марченко.
В то же время он отметил, что Минфин заинтересован в том, чтобы нарушителей определили и наказали.
Что известно о ковидний фонд
- Еще в марте 2020 году в Украине создали фонд борьбы с COVID-19. Для этого сократили расходы бюджета-2020 на 49 миллиардов гривен, привлекли туда помощь иностранных партнеров, а именно – транш от МВФ, средства Евросоюза и США.
- Всего в фонд смогли собрать почти 66 миллиардов гривен. Однако часть денег тратили не в сферу здравоохранения, а на строительство дорог, соцзащиту, культуру.
- Известно, что на 31 декабря 2020 года использовали 63,7 миллиарда гривен из предусмотренных 72 миллиардов. Это составляет 89% использованных средств из общей суммы.
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