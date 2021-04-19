Министерство финансов Украины провело аудит Фонда борьбы с COVID-19. По словам главы министерства Сергея Марченко, во время проверки выявили ряд нарушений в процедурах.

Об этом Марченко рассказал в интервью изданию LB.ua. В то же время министр подчеркнул, что факта краж из ковидного фонда не зафиксировали.

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Глава Министерства финансов Украины сказал, что результаты аудита Украина уже передала МВФ. В целом провели 962 процедуры государственного контроля.

Там есть ряд нарушений в процедурах, но то, что какие-то деньги украли или еще что-то такое, что вы хотели бы услышать, я не могу сказать,

– отметил Марченко.

В то же время он отметил, что Минфин заинтересован в том, чтобы нарушителей определили и наказали.

Обратите внимание! Кабинет Министров Украины обязал Госаудитслужбу провести государственный финансовый контроль использования средств Фонда борьбы с COVID-19. Правительство обещало ежемесячно отчитываться о расходах фонда, однако его деятельность остается непрозрачной.

Что известно о ковидний фонд