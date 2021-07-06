В ГФС объяснили возобновление работы АЗС Glusco
Источник:ГФС
Сеть автозаправочных станций Glusco на днях возобновила работу. Фискалы объяснили, что все законно, хотя работать могут не все станции.
Районный суд в Харькове вынес решение, которое отменяет арест на часть имущества фигурантов уголовного производства. Поэтому некоторые заправки Glusco возобновили работу.
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Работать могут не все АЗС Glusco
По постановлению суда, разрешили открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какое-то топливо соответствует ГОСТу.
Для проведения трех экспертиз отобрали более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ДСТУ. Две экспертизы еще продолжаются,
– сообщают в ДФС.
На заправках, где качество горючего не соответствует стандартам ГОСТа, открывать резервуары запретили. К тому же магазины сети АЗС могут продавать другие товары.
Фискалы заявляют, что арест действовал и действует только на имущество, в частности горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.
Почему Glusco не работает
Как объясняют фискалы, некоторые субъекты хозяйствования, организовали незаконную схему по ввозу в Украину, в том числе и из России, топлива, с использованием морских судов. При этом скрывали реальные объемы импорта.
Арест наложили из-за того, что фигуранты занимались подпольной продажей низкокачественного горючего. Схема позволила уйти от уплаты налогов на около 240 миллионов гривен.
Обыски на Glusco: коротко
- 11 марта 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной аферы с "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco.
- СБУ из-за этого проводила обыски на АЗС, в офисных помещениях и нефтебазах. Всего проверили более 140 объектов.
- Glusco связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, на которого наложили санкции.
- 14 июня Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.