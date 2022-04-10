Никаких предпосылок для обесценивания гривны нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Кстати Нацбанк будет держать курс гривны к доллару "замороженным" до конца войны

Золотовалютные резервы выросли

Он констатировал, что Украина выдержала первые дни войны, когда были панические настроения. В то же время, золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.

Каков реальный курс доллара

Пока идет война, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25. По словам Гетманцева, реальный обменный курс сейчас не сильно отличается от официального.

Именно этим гривна отличается от рубля, у которого ситуация гораздо хуже. Политик отметил, что со всеми валютными ограничениями, существующими на валютной бирже в России, доллар можно приобрести по курсу, который не слишком отличается от довоенного. Однако в свободном обороте доллар покупают и по 200 рублей.

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