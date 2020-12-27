Около 50% экономики лежат в тени. Все потому, что лишь 40% сделок от общего объема проводят через фискальные аппараты.

Что говорит Гетманцев о теневой экономике в Украине

Такие данные можно посчитать, если сравнить суммы операций через фискальные аппараты, регистраторы расчетных операций и общий объем. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Радио Свобода".

Читайте также Играются в политику, – Гетманцев резко высказался о протестах ФЛП на Майдане

По словам Гетманцева, объем теневой экономики в Украине может составлять более 50%.

Я делаю выводы на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через регистратор расчетных операций и общий объем потребления,

– заметил политик.

Кроме этого, Гетманцев прокомментировал исследование консалтинговой компании Ernst & Young, которое показало, что теневая экономика в Украине составляет около 24%. Нардеп считает, что такие цифры являются слишком оптимистичными, но даже такой процент является "страшным" для страны.

Теневая экономика в Украине: какие цифры звучали раньше