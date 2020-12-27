Гетманцев утверждает, что около 50% экономики Украины находится "в тени"
Около 50% экономики лежат в тени. Все потому, что лишь 40% сделок от общего объема проводят через фискальные аппараты.
Что говорит Гетманцев о теневой экономике в Украине
Такие данные можно посчитать, если сравнить суммы операций через фискальные аппараты, регистраторы расчетных операций и общий объем. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Радио Свобода".
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По словам Гетманцева, объем теневой экономики в Украине может составлять более 50%.
Я делаю выводы на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через регистратор расчетных операций и общий объем потребления,
– заметил политик.
Кроме этого, Гетманцев прокомментировал исследование консалтинговой компании Ernst & Young, которое показало, что теневая экономика в Украине составляет около 24%. Нардеп считает, что такие цифры являются слишком оптимистичными, но даже такой процент является "страшным" для страны.
Теневая экономика в Украине: какие цифры звучали раньше
- В феврале 2020 года, согласно исследованию Нацбанка и Еrnst & Young утверждали, что в Украине есть 23,8% теневой экономики. То есть 846 миллиардов гривен не учитывались и находились вне банков и бюджета.
- В 2018 году согласно анализу Минэкономики, "в тени" было денег на уровне 30% от официального ВВП страны.
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