"Большое количество пророссийских провокаторов, членов команды Януковича или просто полезных идиотов пытается расшатать власть в стране в эти трудные времена, используя любые придуманные поводы", – считает Гетманцев.

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Российские фейки

Он добавил, что заметил хайп в соцсетях и обратился к украинской контрразведке, чтобы они разобрались с провокаторами. Он привел три аргумента, почему не стоит верить информации, что российские войска могут использовать базы налоговой, чтобы получить координаты украинских нефтебаз.

  • Во-первых – реестра горючего на базах даже до войны никогда не было в открытом доступе.
  • Во-вторых, остатки никогда не велись даже в закрытых базах в отдельности. Адреса нефтебаз сразу после войны были удалены с сайта налоговой. Однако они находятся в открытых источниках, в Google, поскольку это открытая информация.
  • В-третьих – топливо из этих нефтебаз давно было рассредоточено.

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