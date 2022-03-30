"Большое количество пророссийских провокаторов, членов команды Януковича или просто полезных идиотов пытается расшатать власть в стране в эти трудные времена, используя любые придуманные поводы", – считает Гетманцев.

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Российские фейки

Он добавил, что заметил хайп в соцсетях и обратился к украинской контрразведке, чтобы они разобрались с провокаторами. Он привел три аргумента, почему не стоит верить информации, что российские войска могут использовать базы налоговой, чтобы получить координаты украинских нефтебаз.

Во-первых – реестра горючего на базах даже до войны никогда не было в открытом доступе.

Во-вторых, остатки никогда не велись даже в закрытых базах в отдельности. Адреса нефтебаз сразу после войны были удалены с сайта налоговой. Однако они находятся в открытых источниках, в Google, поскольку это открытая информация.

В-третьих – топливо из этих нефтебаз давно было рассредоточено.

Обстрелы нефтебаз: последние новости

На Ровненщине 28 марта в результате обстрелов россиян на одной из нефтебаз вспыхнул пожар. Его ликвидировали только 30 марта.

28 марта в результате обстрелов россиян на одной из нефтебаз вспыхнул пожар. Его ликвидировали только 30 марта. 27 марта обстреляли нефтебазу в Луцке , пылавшую полтора суток.

, пылавшую полтора суток. 26 марта в результате обстрелов Львова занялась нефтебаза, подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи, только к утру его удалось потушить.

занялась нефтебаза, подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи, только к утру его удалось потушить. 25 марта на Киевщине в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

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