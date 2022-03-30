"Большое количество пророссийских провокаторов, членов команды Януковича или просто полезных идиотов пытается расшатать власть в стране в эти трудные времена, используя любые придуманные поводы", – считает Гетманцев.
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Российские фейки
Он добавил, что заметил хайп в соцсетях и обратился к украинской контрразведке, чтобы они разобрались с провокаторами. Он привел три аргумента, почему не стоит верить информации, что российские войска могут использовать базы налоговой, чтобы получить координаты украинских нефтебаз.
- Во-первых – реестра горючего на базах даже до войны никогда не было в открытом доступе.
- Во-вторых, остатки никогда не велись даже в закрытых базах в отдельности. Адреса нефтебаз сразу после войны были удалены с сайта налоговой. Однако они находятся в открытых источниках, в Google, поскольку это открытая информация.
- В-третьих – топливо из этих нефтебаз давно было рассредоточено.
Обстрелы нефтебаз: последние новости
- На Ровненщине 28 марта в результате обстрелов россиян на одной из нефтебаз вспыхнул пожар. Его ликвидировали только 30 марта.
- 27 марта обстреляли нефтебазу в Луцке, пылавшую полтора суток.
- 26 марта в результате обстрелов Львова занялась нефтебаза, подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи, только к утру его удалось потушить.
- 25 марта на Киевщине в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.
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