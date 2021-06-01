Катастрофы не будет, – Гетманцев предположил, что ждет Украину без траншей МВФ

Украина продолжает выполнять условия меморандума с МВФ и ожидает в ближайшее время получить новый транш. Однако, даже если этого и не произойдет, большой трагедии не произойдет.

Такое мнение озвучил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью НВ.

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Гетманцев подчеркнул, что ему трудно говорить об инструментах, которыми Минфин предложит воспользоваться в случае отсутствия программы с МВФ. В то же время он напомнил, что на финансовых рынках есть огромный объем денег, который Украина может вывести.

Возьмем деньги, чуть дороже, но возьмем. Будет нагрузка больше на бюджет, но катастрофы никакой не будет,

– предположил Гетманцев.

Председатель профильного комитета отметил, что Украина должна выполнить условия меморандума с МВФ до середины лета. Также он решил напомнить, что условия МВФ – это не условия какого-то заморского дяди, это то, что нужно нам самим в первую очередь".

В этом контексте он констатировал: в Украине есть противодействие реформам. Гетманцев подчеркнул, что мы не получаем деньги от МВФ, живя от одного транша до другого".

"Мы выполняем свою четко определенную программу в сфере публичных финансов. Да, там есть определенные пункты, совпадающие с меморандумом. Но они нами выполняются именно потому, что мы считаем их правильными для страны", – сказал Даниил Гетманцев.

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Он призвал не называть паузу в программе кредитования безнадежной. Глава профильного комитета подчеркнул, что для выполнения условий МВФ Украина еще должна:

увеличить ответственности за незаконное декларирование,

реализовать судебную реформу.

Гетманцев резюмировал, что эти вопросы продвигаются. По его словам, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы переговоры с МВФ продвигались более динамично.

Сейчас в переговорах с МВФ продолжается перерыв, ведь международные партнеры ожидают, когда Украина выполнит свои обязательства. В договоренностях есть много пунктов. Однако 2 главные проблемы: судебная реформа и антикоррупционная политика.