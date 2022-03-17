Гетманцев о немотивированном повышении цен

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев подчеркнул, что считает такую ​​деятельность не бизнесом, а мародерством. Поэтому он призвал правительство и военное руководство рассмотреть такую ​​возможность и принять соответствующие меры.

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Относительно информации о существенном (кратном) экономически немотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу Украинской армии в соответствии с законами военного времени,

– говорится в сообщении Гетманцева.

Государственное регулирование цен

Напомним, что ОВА совместно с Нацполицией будут контролировать цены на товары первой необходимости. Речь идет о муке, макаронных изделиях, хлебе, мясе, молоке и т.д. Также правительство согласовало полную отмену налога на добавленную стоимость и акциза на топливо – бензин и дизель. "Чтобы не было дефицита топлива в стране, чтобы цены были стабильными", – объяснил президент Зеленский.

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