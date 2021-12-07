Гетманцев назвал даты принятия закона об экономическом паспорте украинца
Источник:24 канал
Президент внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Принять документ могут уже в скором времени.
Это может произойти уже весной. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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Первое чтение – в начале 2022 года
По его словам, в 2021 году нет никаких шансов проголосовать за документ. Так как нужно 14 дней на представление альтернативных законопроектов.
Вероятнее всего, первое чтение будет в начале 2022 года. Возможно, через 2 месяца – в марте-апреле 2022 года уже будем иметь этот закон,
– подчеркнул Гетманцев.
Он считает, что за документ проголосуют достаточно быстро, не мешкая.Полное интервью с Даниилом Гетманцевым смотрите 7 декабря в 20:30 на 24 канале. Не пропустите!
"Философия законопроектов заключается в том, что дети, которые являются гражданами Украины, должны чувствовать свою причастность к государству не только в виде определенных лозунгов, но и в конкретных материальных вещах – их совладении недрами, которые имеет народ Украины", – добавил Гетманцев.
Коротко об экономическом паспорте украинца
- Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря заявил, что внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.
- Согласно документу, через плату за использование недр будет возможность накапливать деньги на счетах детей.
- Следовательно, олигархи, как считает Зеленский, станут инвесторами в будущее детей.
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