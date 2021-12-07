Это может произойти уже весной. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Первое чтение – в начале 2022 года

По его словам, в 2021 году нет никаких шансов проголосовать за документ. Так как нужно 14 дней на представление альтернативных законопроектов.

Вероятнее всего, первое чтение будет в начале 2022 года. Возможно, через 2 месяца – в марте-апреле 2022 года уже будем иметь этот закон,

– подчеркнул Гетманцев.

Он считает, что за документ проголосуют достаточно быстро, не мешкая.

Полное интервью с Даниилом Гетманцевым смотрите 7 декабря в 20:30 на 24 канале. Не пропустите!

"Философия законопроектов заключается в том, что дети, которые являются гражданами Украины, должны чувствовать свою причастность к государству не только в виде определенных лозунгов, но и в конкретных материальных вещах – их совладении недрами, которые имеет народ Украины", – добавил Гетманцев.

Коротко об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря заявил, что внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

Согласно документу, через плату за использование недр будет возможность накапливать деньги на счетах детей.

Следовательно, олигархи, как считает Зеленский, станут инвесторами в будущее детей.

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