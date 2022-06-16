Германия заморозила российские активы более чем на четыре миллиарда евро
Источник:Die Welt
Германия по состоянию на сегодняшний день заморозила российские активы на сумму 4,48 миллиарда евро. Об этом рассказал министр финансов страны Кристиан Линднер.
Замороженные российские активы Германией
Министр также отметил, что в упомянутую выше сумму попали инвестиции компаний, которые теперь заморожены.
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Канцлер Германии Олаф Шольц ранее объявил, что страна создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.
Агрессия России против Украины показала, что санкции должны быть срочно более эффективными – особенно против российских олигархов и их скрытых активов,
– сказал Шольц.
Замороженные российские активы на восстановление Украины
Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Деньги российского Центробанка также могут быть использованы для этой цели.
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Также ранее страны Европейского Союза сообщили о замораживании около 23 миллиардов евро, а это 24,5 миллиарда долларов, активов российского Центрального банка.Напомним! Россия публично заявляла, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов ее активов по всему миру.