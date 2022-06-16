Замороженные российские активы Германией
Министр также отметил, что в упомянутую выше сумму попали инвестиции компаний, которые теперь заморожены.
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Канцлер Германии Олаф Шольц ранее объявил, что страна создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.
Агрессия России против Украины показала, что санкции должны быть срочно более эффективными – особенно против российских олигархов и их скрытых активов,
– сказал Шольц.
Замороженные российские активы на восстановление Украины
Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Деньги российского Центробанка также могут быть использованы для этой цели.
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Также ранее страны Европейского Союза сообщили о замораживании около 23 миллиардов евро, а это 24,5 миллиарда долларов, активов российского Центрального банка.