Германия выделит Украине 36 миллионов евро: для чего деньги
Германия помогает Украине развивать социальную инфраструктуру в регионах, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующие соглашения предусматривают финансовую помощь для нашей страны в размере 36 миллионов евро.
На что потратят деньги
Правительство 20 января уполномочило вице-министра Алексея Резникова подписать проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VIII)". Об этом сообщили на сайте Кабмина.
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Проект предусматривает выделение 13,1 миллиона евро для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, закупки современного медицинского оборудования для лечения COVID-19.
Деньги направят на развитие:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области
- подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, в правительстве ожидают подписания дополнительных соглашений по проектам УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.
Из них 9 миллионов направлены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают ВПО:
- Общины города Кривой Рог и Першотравенск Днепропетровской области;
- Мариуполь Запорожской области;
- Мелитополь, Ланцево и Гуляйполе Запорожской области.
- Северодонецк, Новоайдар и Кременная Луганской области;
- Изюм и Чугуев Харьковской области.
Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направят на улучшение условий оказания медицинской помощи. В частности, новое оборудование закупят для не менее 40 медучреждений.
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