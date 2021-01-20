Германия помогает Украине развивать социальную инфраструктуру в регионах, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующие соглашения предусматривают финансовую помощь для нашей страны в размере 36 миллионов евро.

На что потратят деньги

Правительство 20 января уполномочило вице-министра Алексея Резникова подписать проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VIII)". Об этом сообщили на сайте Кабмина.

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Проект предусматривает выделение 13,1 миллиона евро для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, закупки современного медицинского оборудования для лечения COVID-19.

Деньги направят на развитие:

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области

подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в правительстве ожидают подписания дополнительных соглашений по проектам УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.

Из них 9 миллионов направлены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают ВПО:

Общины города Кривой Рог и Першотравенск Днепропетровской области;

Мариуполь Запорожской области;

Мелитополь, Ланцево и Гуляйполе Запорожской области.

Северодонецк, Новоайдар и Кременная Луганской области;

Изюм и Чугуев Харьковской области.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направят на улучшение условий оказания медицинской помощи. В частности, новое оборудование закупят для не менее 40 медучреждений.