Соответствующее соглашение 24 июня подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер.

К теме Кто пообещал Украине больше денег: мировой рейтинг

Этот грант очень важен для Украины

Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного Валютного Фонда.

Господин Линднер, спасибо Вам лично, вашей команде и всем, кто был вовлечен в процесс, благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение. Мы надеемся получить деньги уже в ближайшее время. Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от Правительства Федеративной Республики Германия,

– сказал Сергей Марченко.

К слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в общей сложности мы получили от немецкого правительства 300 миллионов евро долгосрочного льготного кредитования для финансирования государственного бюджета.

Какие страны выделяют больше всего денег Украине

К слову, в пятерку стран, пообещавших оказать больше всего помощи, вошли США, Великобритания, Германия, Польша и Канада. В десятку также вошли Франция, Япония, Норвегия, Италия и Швеция.

При этом следует понимать, что наши международные партнеры существенно отличаются в своем экономическом развитии. Для кого-то сумма в 1 миллиард реально ничего не изменит, а для других это очень большая сумма, но они готовы помогать тем, чем могут. Поэтому следует учитывать и то, какую часть своего ВВП страны выделяют на помощь Украине. По этому показателю бесспорный лидер – Эстония.

К теме – сколько еще займет время вступления в Евросоюз: смотрите видео