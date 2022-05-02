Такое решение анонсировало Федеральное министерство экономики и технологий Германии. Таким образом, они ускорили свой предыдущий график не менее чем на 3 месяца – спустя три недели после того, как Европейский Союз объявил о запрете на импорт российского угля.

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Германия решила ускорить процесс отказа от российской нефти

В ведомстве заявили, что эмбарго на нефть от Германии вступит в силу ближе к концу лета после достаточного транзакционного периода и будет управляемым. Это заявление сделали всего через 11 дней после того, как глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что у официального Берлина есть цель полностью отказаться от импорта российской нефти до конца этого года.

Кроме того, в ФРГ планируют к 2024 году прекратить покупать какие-либо энергоносители из России, в том числе газ. Европейский Союз намерен заявить об эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций против России на этой неделе. Эту инициативу поддержали в Германии, пишет издание Deutsche Welle, ссылаясь на анонимные источники.

Ранее официальный Берлин не решался поддержать жесткие санкции против российских. энергоносителей. Дело в том, что Германия очень существенно зависит от России в этом вопросе. Именно страна-агрессор обеспечивала:

примерно 55% импорта природного газа,

импорта природного газа, 35% импорта нефти,

нефти, 50% импорта каменного угля в 2021 году.

К теме! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что официальный Киев будет настаивать на введении эмбарго на российскую нефть в следующем пакете санкций после того, как ЕС все-таки согласился запретить импорт российского угля в прошлом месяце.

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