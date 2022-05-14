У канцлера Германии Олафа Шольца спросили, почувствуют ли жители ФРГ последствия войны в Украине непосредственно на себе, в частности, уже этой зимой. Глава немецкого правительства ответил, что они делают все, чтобы этого не произошло.

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Германия станет независимой от российских нефти и угля еще в этом году

По словам Шольца, Федеральное правительство Германии каждый день занимается тем, чтобы сделать все возможное, чтобы немцы "не мерзли этой зимой".

От импорта российских угля и нефти мы станем независимыми уже в этом году и делаем все, чтобы сохранить рабочие места в Шведте и Лойне (там расположены нефтеперерабатывающие заводы – ред. 24 канал),

– заявил Шольц.

Глава немецкого правительства сообщил, что с импортом российского природного газа ситуация несколько сложнее – в течение короткого срока нужно построить несколько новых терминалов сжиженного газа, которые являются крупными инфраструктурными проектами на миллиарды евро. "Это не происходит за одну ночь", – добавил канцлер.

Эмбарго российской нефти: последние новости

Нефтяное эмбарго должно было войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Впрочем, несколько стран, в частности Венгрия, пытаются блокировать это решение. Эксперты уверяют, что запрет на импорт российского энергоресурса все же наложат, впрочем, это может произойти в два этапа.

Вместе с тем западные СМИ пишут, что Европейский Союз думает над тем, не отложить ли нефтяное эмбарго, чтобы не тормозить другие санкции против России. На данный момент предложение ЕС на запрет российской нефти предусмотрено в течение следующих 6 месяцев, а на рафинированное топливо – до начала 2023 года.

Впоследствии глава Европарламента Жозеп Боррель заверил, что договоренность о нефтяном эмбарго, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, все же будет достигнута.

Тем временем у России появились "новые друзья" – талибы. "Талибан" заявил о намерении закупать у страны-агрессора газ и нефть и развивать партнерство в области финансов и бизнеса.

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