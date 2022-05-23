Германия рассматривает возможность поддержать нефтяное эмбарго против России без участия Венгрии

Венгерское правительство блокирует введение 6 пакета санкций против России, предусматривающего нефтяное эмбарго. Из-за принципиальной позиции правительства Виктора Орбана нефтяное эмбарго против России могут принять без участия Венгрии.

Германия ждет "зеленый свет" Европейской комиссии

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, который вместе с экспертами анализирует реальное влияние санкции против России. По его словам, введение нефтяного эмбарго без Венгрии рассматривается в Германии.

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Как сообщил глава ОП, Германия может поддержать нефтяное эмбарго против России без Венгрии, если это решение примет Европейская комиссия.

В Германии рассматривают возможность поддержать нефтяное эмбарго против России без участия Венгрии, если такое решение примет Еврокомиссия,

– написал Ермак.

Венгрия блокирует санкции против России

Еврокомиссия в начале мая подготовила проект шестого пакета санкций против России, который должен быть утвержден странами ЕС. Пакет санкций подразумевает эмбарго на российскую нефть.

Введение санкций блокирует Венгрия, которая зависит от нефти из России. Сообщалось, что 65% нефти в Венгрию поступают именно из России.

В правительстве Венгрии готовы согласиться на эмбарго, если получат исключения на трубопроводную нефть, поскольку не имеют выхода к морю. В Будапеште требуют от ЕС 15 – 18 миллиардов евро.

Вместе с тем, венгерский нефтяной гигант MOL приступил к подготовке модернизации, которая позволит трем ее нефтеперерабатывающим заводам перерабатывать исключительно нероссийскую более легкую нефть. В последние годы Венгрия инвестировала в инфраструктуру для того, чтобы перерабатывать более тяжелую, но более дешевую нефть из России.

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