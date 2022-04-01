Об этом сообщили немецкие СМИ. Отныне органы страны не смогут должным образом облагать налогом компании.

Важно Франция и Германия также отказались платить России за газ рублями

Что это значит

Министр финансов Германии Кристиан Линднер пояснил, что Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям налоги. Обычно такие налоги, как налог на прирост капитала, компенсируются, чтобы компании и граждане не облагались налогом дважды. Но теперь такая услуга недоступна для граждан страны-агрессора.

Линднер написал письмо нашему министру финансов Сергею Марченко, заверив, что Германия продолжит давить на Россию.

Мы полны решимости нанести дальнейший экономический ущерб России и Белоруссии. Мое министерство полностью в вашем распоряжении в этих вопросах,

– написал Линднер.

Сейчас в Германии изучают вариант по национализации дочерних предприятий "Газпрома" и "Роснефти". Конечно такое решение навредит России, но и таким образом Германия хочет обезопасить себя от сбоев энергоснабжения.

Новый миф он России – Украина якобы поставляла Германии "образцы крови славянского этноса": смотрите видео