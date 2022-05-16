Германия прекратит импорт российской нефти даже если не будет эмбарго, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Германия заявила о намерении отказаться от поставок нефти из России. Произойдет это даже если ЕС не удастся договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций.
По данным источников издания, немецкое правительство прилагает усилия по заключению соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей.
Поведение России является односторонним отказом от соглашения с НАТО, – глава немецкого МИД.
В Германии уверены, что смогут решать проблемы с логистикой в течение 6 – 7 месяцев. Сейчас власти остаются решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.Интересно! По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема с начала войны снизилась примерно с 35% до 12%.
Ряд заправок, как отметило издание, должен получать энергоносители через германский Балтийский порт Росток. Речь идет о:
- нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом международный аэропорт Берлина,
- большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург.
Почему нефтяное эмбарго важно и что об этом говорит ЕС
Украина призывает страны Запада ввести полное и немедленное эмбарго на российские нефть и газ. Ведь каждый нефтедоллар, каждый газовый евро – очередной винтик в военной машине России. США и Канада действительно это уже сделали, а вот Европа пока не решается на такой решительный шаг, хотя и настроена решительно.
Так, в ЕС заявили, что настроены согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце. Однако несколько стран Евросоюза допустили возможность его отсрочки.
А что предполагают санкции
В рамках пятого санкционного пакета ЕС принято решение об эмбарго на российский уголь. Да и оно вступит в силу только в августе. Тем не менее, Евросоюз сейчас разрабатывает шестой пакет санкций, в котором может появиться запрет на экспорт нефти и газ.