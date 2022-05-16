По данным источников издания, немецкое правительство прилагает усилия по заключению соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей.
Поведение России является односторонним отказом от соглашения с НАТО, – глава немецкого МИД.
В Германии уверены, что смогут решать проблемы с логистикой в течение 6 – 7 месяцев. Сейчас власти остаются решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.
Ряд заправок, как отметило издание, должен получать энергоносители через германский Балтийский порт Росток. Речь идет о:
- нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом международный аэропорт Берлина,
- большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург.
Почему нефтяное эмбарго важно и что об этом говорит ЕС
Украина призывает страны Запада ввести полное и немедленное эмбарго на российские нефть и газ. Ведь каждый нефтедоллар, каждый газовый евро – очередной винтик в военной машине России. США и Канада действительно это уже сделали, а вот Европа пока не решается на такой решительный шаг, хотя и настроена решительно.
Так, в ЕС заявили, что настроены согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце. Однако несколько стран Евросоюза допустили возможность его отсрочки.
А что предполагают санкции
В рамках пятого санкционного пакета ЕС принято решение об эмбарго на российский уголь. Да и оно вступит в силу только в августе. Тем не менее, Евросоюз сейчас разрабатывает шестой пакет санкций, в котором может появиться запрет на экспорт нефти и газ.