По данным источников издания, немецкое правительство прилагает усилия по заключению соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей.

Поведение России является односторонним отказом от соглашения с НАТО, – глава немецкого МИД.

В Германии уверены, что смогут решать проблемы с логистикой в течение 6 – 7 месяцев. Сейчас власти остаются решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.

Интересно! По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема с начала войны снизилась примерно с 35% до 12%.

Ряд заправок, как отметило издание, должен получать энергоносители через германский Балтийский порт Росток. Речь идет о:

нефтеперерабатывающий завод в Шведте, обеспечивающий топливом международный аэропорт Берлина,

большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург.

Почему нефтяное эмбарго важно и что об этом говорит ЕС

Украина призывает страны Запада ввести полное и немедленное эмбарго на российские нефть и газ. Ведь каждый нефтедоллар, каждый газовый евро – очередной винтик в военной машине России. США и Канада действительно это уже сделали, а вот Европа пока не решается на такой решительный шаг, хотя и настроена решительно.

Так, в ЕС заявили, что настроены согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце. Однако несколько стран Евросоюза допустили возможность его отсрочки.

А что предполагают санкции

В рамках пятого санкционного пакета ЕС принято решение об эмбарго на российский уголь. Да и оно вступит в силу только в августе. Тем не менее, Евросоюз сейчас разрабатывает шестой пакет санкций, в котором может появиться запрет на экспорт нефти и газ.