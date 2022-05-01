Германия поддержала эмбарго на российскую нефть

Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. На последней встрече представителей стран-членов ЕС в Брюсселе немецкие делегаты заявили о положительном решении со стороны их государства по запрету импорта энергоресурса из России.

Об этом сообщил источник германского информационного агентства dpa, передает издание Kurier. Таким образом, эмбарго на российскую нефть вероятно войдет в шестой пакет санкций против России.

Читайте также Германия не будет платить за российский газ в рублях, – министр экономики страны

Дискуссии стран ЕС по запрету импорта российской нефти

По данным издания, против введения полного эмбарго на российскую нефть в очередном пакете санкций против страны-агрессора пока до сих пор выступают следующие члены Евросоюза:

Венгрия;

Австрия;

Словакия;

Испания;

Италия;

Греция.

Европейские дипломаты отмечают, что в частности, Словакия и Венгрия не хотят вводить запрет на импорт российского энергоресурса прежде всего из-за того, что слишком зависят от поставки нефти из России. Между тем страны южной части Европы озабочены повышением цен на энергоносители вследствие введения запрета на импорт российской нефти и возмущениям местных потребителей.

Интересно Разведка выяснила, как Россия планирует обойти санкции с помощью других стран: важные детали

Смена риторики в Германии

Причиной положительного решения Германии о внедрении эмбарго на российскую нефть, вероятно, стали недавние успехи страны в поисках альтернативных поставщиков энергоресурса.

По данным Министерства экономики и защиты климата Германии, зависимость страны от российской нефти снизилась с около 35% в 2021 году до 12% по состоянию на 1 апреля, а от российского газа – с 55% до около 35%. Относительно угля Германия уменьшила свою зависимость от поставки ресурса из России с 50% до около 8% с начала года, в том числе благодаря изменениям в действующих контрактах.

Чего ждать от шестого пакета санкций против России

К слову, следующие несколько дней должны продемонстрировать, как будут изменяться общие планы ЕС по эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится как можно скорее презентовать проект нового пакета санкций против страны-агрессора, чтобы усилить давление на Кремль на фоне активизации военных действий России на Востоке Украины.

Обратите внимание Россия привлекла внутренние долларовые резервы, чтобы избежать дефолта – СМИ

Отмечается, что дискуссия по поводу эмбарго на российскую нефть прежде всего идет относительно деталей ограничений и продолжительности переходного периода. Учитывая ряд стран ЕС, которые "выражают беспокойство", переходный период в отказе от российского энергоресурса может длиться до осени, даже до зимы этого года, подчеркивают в dpa.

В дополнение к новым санкциям в отношении российского нефтяного сектора пакет, вероятно, будет содержать дополнительные торговые ограничения и карательные меры в отношении ряда физических лиц и компаний. По данным dpa, на этот раз в список должно войти и крупнейшее российское финансовое учреждение – "Сбербанк".

Не пропустите – потери врага на 1 апреля: смотрите видео