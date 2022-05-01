Об этом сообщил источник германского информационного агентства dpa, передает издание Kurier. Таким образом, эмбарго на российскую нефть вероятно войдет в шестой пакет санкций против России.
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Дискуссии стран ЕС по запрету импорта российской нефти
По данным издания, против введения полного эмбарго на российскую нефть в очередном пакете санкций против страны-агрессора пока до сих пор выступают следующие члены Евросоюза:
- Венгрия;
- Австрия;
- Словакия;
- Испания;
- Италия;
- Греция.
Европейские дипломаты отмечают, что в частности, Словакия и Венгрия не хотят вводить запрет на импорт российского энергоресурса прежде всего из-за того, что слишком зависят от поставки нефти из России. Между тем страны южной части Европы озабочены повышением цен на энергоносители вследствие введения запрета на импорт российской нефти и возмущениям местных потребителей.
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Смена риторики в Германии
Причиной положительного решения Германии о внедрении эмбарго на российскую нефть, вероятно, стали недавние успехи страны в поисках альтернативных поставщиков энергоресурса.
По данным Министерства экономики и защиты климата Германии, зависимость страны от российской нефти снизилась с около 35% в 2021 году до 12% по состоянию на 1 апреля, а от российского газа – с 55% до около 35%. Относительно угля Германия уменьшила свою зависимость от поставки ресурса из России с 50% до около 8% с начала года, в том числе благодаря изменениям в действующих контрактах.
Чего ждать от шестого пакета санкций против России
К слову, следующие несколько дней должны продемонстрировать, как будут изменяться общие планы ЕС по эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен стремится как можно скорее презентовать проект нового пакета санкций против страны-агрессора, чтобы усилить давление на Кремль на фоне активизации военных действий России на Востоке Украины.
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Отмечается, что дискуссия по поводу эмбарго на российскую нефть прежде всего идет относительно деталей ограничений и продолжительности переходного периода. Учитывая ряд стран ЕС, которые "выражают беспокойство", переходный период в отказе от российского энергоресурса может длиться до осени, даже до зимы этого года, подчеркивают в dpa.
В дополнение к новым санкциям в отношении российского нефтяного сектора пакет, вероятно, будет содержать дополнительные торговые ограничения и карательные меры в отношении ряда физических лиц и компаний. По данным dpa, на этот раз в список должно войти и крупнейшее российское финансовое учреждение – "Сбербанк".
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