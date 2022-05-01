Германия не будет платить за российский газ в рублях, – министр экономики страны

Германия не будет платить за поставку российского газа в рублях ни сейчас, ни в будущем.

Германия не будет платить за газ в рублях

Об этом заявил Министр финансов Германии. Он обратился к Путину и подчеркнул, что Германия не будет подвергаться шантажу.

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Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Сейчас Германия делает все возможное, чтобы стать независимой от России в поставке энергоносителей,

– сказал министр финансов Германии.

Это уже не первое подобное заявление немецких чиновников, ранее министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что целью германских властей является обеспечение независимости страны от российских энергоносителей. По его словам, будут рассматривать даже варианты, ранее считавшиеся "нереальными".

Россия использует газ для шантажа

С 1 апреля Россия требует производить расчеты по поставкам газа в рублях.

Евросоюз и G7 отказались это делать, потому что это не предполагают уже существующие контракты и такие расчеты бы нарушали санкции.

После этого Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Это вызвало шквал критики и осуждения со стороны других стран, поняв, что Россию нельзя рассматривать как надежного партнера.

В США заявили, что Россия превращает энергоресурсы в оружие.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен такие действия страны-агрессора назвала газовым шантажом.

Власти Болгарии ищут лазейки в договоренностях с "Газпромом" для возможности остановки транзита российского газа в Сербию и Венгрию по газопроводу "Турецкий поток", проходящему через Болгарию.

В Европарламенте заявили, что они не поддадутся на шантаж со стороны России и не боятся Путина.

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