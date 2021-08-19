Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину

В Германии 18 августа назначили уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. Теперь эту должность будет занимать Георг Вальдерзее.

Он тесно будет сотрудничать с немецким внешнеполитическим ведомством. Об этом сообщили в министерстве экономики и энергетики страны.

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Отмечается также, что правительство будет прилагать усилия для "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет".

Чтобы обеспечить транзит по окончанию действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Должность специального уполномоченного

Георг Вальдерзее будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и для Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит голубого топлива, что будет отвечать интересам всех.

В его задачу будет входить, в частности, выработка компромисса.

Кроме этого, этим назначением правительство Германии выполняет обязательства относительно соглашения с Соединенными Штатами Америки насчет урегулирования ситуации вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2": последние новости

В МИД России заявили, что строительство "Северного потока-2" находится на финальной стадии. До полного завершения работ якобы остались считанные недели.

США и Германия 21 июля достигли согласия в вопросе трубопровода. Джо Байден и Ангела Меркель договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска проекта.

Принятое соглашение уже раскритиковали в Европарламенте. А МИД Украины направило официальные ноты в Брюссель и Берлин из-за новых договоренностей насчет газопровода.

Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

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