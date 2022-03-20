Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике: почему это важно

Германия и Катар 20 марта согласовали долгосрочное партнерство в области энергетики. Страна Среднего Востока является одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти Катара в ходе переговоров продемонстрировали даже более широкую поддержку, чем ожидалось. Партнерство стран – серьезный шаг Германии на пути к энергетической независимости от России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

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Партнерство Германии и Катара

Министр экономики Германии посетил столицу Катара Доха 20 марта. В ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани страны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве.

По словам Роберта Хабека, руководители немецких компаний, сопровождавших его во время визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной детальные переговоры по подписанию контрактов. Вместе с тем немецкое чиновник не уточнил, о каких конкретных объемах партнерства говорится.

Видим стремительную динамику. Эмир (Катару – ред. 24 канал) продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем мы ожидали,

– заявил Хабек.

К слову, министр экономики Германии отметил, что согласованное партнерство с Катаром предполагает не только поставки сжиженного природного газа в ФРГ, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры, направленные на повышение энергоэффективности.

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