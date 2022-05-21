Германия и Италия разрешили открывать счета в рублях для покупки газа из России, – Reuters

В Германии и Италии якобы разрешили компаниям-импортерам газа открывать счета в рублях, чтобы покупать российский газ. Таким образом, они смогут обходить санкции ЕС.

СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что немецкие импортеры газа получили от Берлина сигнал, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

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Италия тоже прибегает к "лазейке"

Итальянское правительство вроде бы тоже общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения относительно того, как легально покупать российский газ. Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni уже приступила к процедуре открытия двух счетов, один из которых в рублях.

По сообщению СМИ, большинство контрактов фирм ЕС с "Газпромом" заключаются в евро или долларах. Однако в инструкции нет указания, что открытие рублевых счетов будет нарушать санкции.

Газовый шантаж России

Путин подписал указ о продаже газа за рубли в конце марта в качестве ответа на санкции ЕС. Россия угрожала прекратить снабжение топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями.

Евросоюз и G7 отказали России, поскольку этого не предусматривают уже существующие контракты и такие расчеты нарушали бы санкции. Тогда государство-агрессор остановило поставки газа в Польшу и Болгарию.

Bloomberg пишет, что 4 европейских компании заплатили за российский газ рублями.

Дело в том, что несмотря на настаивание, ЕС не выдал письменного запрета на открытие счета в рублях, где предусмотрены последствия нарушения запрета.

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