СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что немецкие импортеры газа получили от Берлина сигнал, что они могут открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Россия прекратила поставку газа в Финляндию: та отказывалась платить в рублях

Италия тоже прибегает к "лазейке"

Итальянское правительство вроде бы тоже общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения относительно того, как легально покупать российский газ. Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni уже приступила к процедуре открытия двух счетов, один из которых в рублях.

По сообщению СМИ, большинство контрактов фирм ЕС с "Газпромом" заключаются в евро или долларах. Однако в инструкции нет указания, что открытие рублевых счетов будет нарушать санкции.

Газовый шантаж России

Путин подписал указ о продаже газа за рубли в конце марта в качестве ответа на санкции ЕС. Россия угрожала прекратить снабжение топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями.

Евросоюз и G7 отказали России, поскольку этого не предусматривают уже существующие контракты и такие расчеты нарушали бы санкции. Тогда государство-агрессорка остановило поставки газа в Польшу и Болгарию.

Bloomberg пишет, что 4 европейских компании заплатили за российский газ рублями.

Дело в том, что несмотря на настаивание, ЕС не выдал письменного запрета на открытие счета в рублях, где предусмотрены последствия нарушения запрета.

Путин хочет, чтобы ему платили за газ рублями: