Германия согласилась прекратить поставки российской нефти. Это открывает путь ЕС к введению эмбарго на поставку сырой нефти из России. Следовательно, этот пункт могут включить в следующий пакет санкции против России.

Важно Германия готова включить "Сбербанк" и нефть в шестой пакет санкций против России, – Bloomberg

Именно Германия была едва ли не главным противником эмбарго на российскую нефть. Однако Берлин получил достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок, чем и воспользовался.

Однако проблемы с наложением запрета на поставку российской нефти все еще остаются. США давят, чтобы это эмбарго не привело к продолжительному росту цен на нефть. Ведь мировая экономика пока находится в состоянии восстановления после пандемии, а Россия только выигрывает от повышения цен на нефть, начав ее экспортировать в другие страны, такие как Индия или Китай.

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Есть оговорки и в некоторых странах ЕС, среди которых Венгрия, Италия, Австрия и Греция, по поводу экономических последствий нефтяного эмбарго. Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю. И нефть получает только с помощью нефтепровода. Ей перестроить цепи поставки будет несколько сложнее.

Важно! По данным независимого аналитического центра "Брейгель", страны ЕС платят российским государственным компаниям около 1 миллиарда евро ежедневно за поставку энергоресурсов. ЕС импортирует из России от 3 до 3,5 миллиона баррелей нефти в день, ежедневно выплачивая чуть менее 380 миллионов евро. Это составляет около 27% от импорта нефти в ЕС. По данным Международного энергетического агентства, доходы от нефти и газа составили 45% федерального бюджета России в 2021 году. Эти деньги тратятся на российскую армию, а затем и на войну против Украины.

Почему Германия изменила мнение

На решение Германии согласиться ввести эмбарго на поставку российской нефти могло повлиять то, что страна заключила соглашение с Польшей, которое позволит импортировать нефть от мировых экспортеров через порт Гданьска на Балтийском море. Польский порт находится недалеко от нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Правда, этот завод контролируется российским нефтяным гигантом "Роснефть", и туда поступала нефть через нефтепровод "Дружба".

Инфраструктура порта Гданьска, оборудована для приема нефтяных супертанкеров, соединена с российским трубопроводом отдельным звеном, эксплуатируемым Польшей. Это означает, что импорт нефти в Гданьск может быть немедленно направлен по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, заменяя российские поставки.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте был наибольшим препятствием для принятия Германией запрета на импорт российской нефти, потому что от него зависят тысячи рабочих мест в регионе, и до сих пор не было альтернативных поставок.

Польское соглашение было необходимо, поскольку ближайший к НПЗ немецкий порт Росток не имеет мощностей для приема супертанкеров. Кроме того, германская железная дорога больше не эксплуатирует нефтяные вагоны.

Около 12% потребления нефти в Германии зависит от российского импорта по сравнению с 35% до войны. Однако теперь в стране готовы к тому, что "Роснефть" прекратит поставки нефти, что, по словам Министра экономики Германии Роберта Хабека, больше не будет означать катастрофу для немецкой экономики.

Если "Роснефть" откажется перерабатывать импорт нероссийской нефти, Германия может передать нефтеперерабатывающий завод под государственное управление в соответствии с законами о защите стратегических активов. Берлин уже взял на себя управление главным российским газоторговым хабом в Германии, дочерней компанией российского "Газпрома".