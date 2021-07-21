Германия делает огромную дестабилизацию в мире, – депутат о "Северном потоке-2"

Достройка газопровода "Северный поток-2" важна для экономики Германии. Однако своими действиями страна значительно дестабилизирует ситуацию в регионе и в мире в целом.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. По его словам, "Северный поток-2" – это не про экономику, ведь газопровод является оружием шантажа России.

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Германии надо выдвинуть жесткие требования

Лозинский отметил, что и США, и Германия в вопросе "Северного потока-2" исходят из своих внутренних интересов. К сожалению, позиция Украины не является сильной, поэтому ей нужно выиграть время.

Как рассказал депутат, в Украине понимают, что "Северный поток-2" будет достроен. Именно поэтому сейчас нужно выдвинуть как можно более жесткие требования и Германии, и тем, кто непосредственно занимается строительством газопровода, чтобы переходить к новому этапу переговоров.

К сожалению, Германия идет за быстрыми победами и низкими ценами на газ, но делает огромную дестабилизации в регионе и мире,

– рассказал депутат.

По его словам, США действительно необходимы близкие отношения с Германией, однако Украине нужно бороться с агрессией России.

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Лозинский подытожил, что Джозеф Байден и Ангела Меркель хотят диалога и считают, что он даст им возможность больше влиять на Владимира Путина и регулировать его агрессивные действия, однако это ошибка.

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