Возможно эмбарго для российской нефти и газа
"Все варианты каждый день лежат на столе", – подчеркнул министр. По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран G7 и государствами Европейского Союза.
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Также министр добавил, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов", уточнив, что это касается угля и газа, а также расширения источников поставки нефти.
Глава Минфина ФРГ подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.
Какие страны отказались от российской нефти и газа
- США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля.
- Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года.
- Канада запретила импорт нефтепродуктов из России.
- Австралия отказывается от импорта нефти и газа из России. Однако дал 45 дней, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из России, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты.
- Около 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.
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