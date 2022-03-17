Возможно эмбарго для российской нефти и газа

"Все варианты каждый день лежат на столе", – подчеркнул министр. По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран G7 и государствами Европейского Союза.

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Также министр добавил, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов", уточнив, что это касается угля и газа, а также расширения источников поставки нефти.

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