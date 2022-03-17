Возможно эмбарго для российской нефти и газа

"Все варианты каждый день лежат на столе", – подчеркнул министр. По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран G7 и государствами Европейского Союза.

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Также министр добавил, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов", уточнив, что это касается угля и газа, а также расширения источников поставки нефти.

Глава Минфина ФРГ подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.

Напомним! Страны ЕС планируют ввести новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Вместе с тем, СМИ сообщают, что эмбарго вводить не будет.

Какие страны отказались от российской нефти и газа

США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля.

Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года.

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России.

Австралия отказывается от импорта нефти и газа из России. Однако дал 45 дней, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из России, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты.

Около 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.

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