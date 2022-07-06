Цена топлива на АЗС 6 июля

Средняя розничная цена литра топлива на различных АЗС, как передает "Минфин", выглядит так:

Бензин А-95 – 50,52 гривны (- 9 копеек);

– 50,52 гривны (- 9 копеек); Бензин А-92 – 49,50 гривны (- 80 копеек);

– 49,50 гривны (- 80 копеек); Дизельное топливо – 56,38 гривны (- 11 копеек);

– 56,38 гривны (- 11 копеек); Автогаз – 37,28 гривны (- 50 копеек).

Интересно Не биткоином единым: как бесплатно получить новые криптомонеты

Почему цена топлива начала падать

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, основным шагом, который позволил "разрядить" ситуацию на рынке топлива в Украине, стала отмена государственного регулирования цен. Также наращен объем импорта.

В июне в Украину было импортировано 600 тонн нефтепродуктов: 400 тонн – дизель, 200 тысяч тонн – это бензин и сжиженный газ. Что на 50% больше, чем было в мае, по словам главы комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Первым начал дешеветь автогаз. С 1 по 4 июля средняя цена снизилась на 1,22 гривны за литр. Самая низкая цена от 4 июля держится в запорожской сети ZOG, на 6 июля это 35 гривен за литр.

В период с 4 по 5 июля в сети ZOG премиальное топливо А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 гривен за литр до 55 гривен за литр и 57 гривен за литр соответственно. Детальнее с динамикой изменения средней цены на разное топливо можно ознакомиться в инфографике.

Заметьте, что вскоре лимит на топливо может исчезнуть. "Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на одну машину 40 литров, а на некоторых еще остается 20 литров, то в июле эти лимиты будут либо подняты, либо, возможно, уже к концу июля вообще будут сняты, что украинские автомобилисты смогут свободно заправляться в любом объеме", – об этом 28 июня рассказал Герус.

Bybit – это криптобиржа, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Актуально – Сергей Куюн о ситуации с топливом и прогнозах на следующие месяцы: видео