Где в Украине самая дешевая аренда жилья: рейтинг областей – инфографика

Ежемесячно аренда платы в Украине растет. По данным Госстата, в среднем украинцы платили 4251 гривну в сентябре 2021 года за 1-комнатную квартиру.

Аренда жилья по Украине: статистика

Как и ожидалось, самая дорогая месячная аренда плата в Киеве – 8513 гривен, по данным Госстата. Интересно, что официальная средняя зарплата после налогообложения – 16629 гривен. То есть за аренду нужно отдать практически половину дохода.

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В тройку областей с самой высокой арендной платой вошли:

Одесская область – 5686 гривен;

гривен; Львовская область – 4970 гривен;

гривен; Харьковская область – 4965 гривен.

Обратите внимание, что это средняя стоимость аренды по всей области. В областных центрах – в Одессе, Львове и Харькове – снять жилье значительно дороже.

Где самое дешевое жилье:

Луганская область – 2 256 гривен;

Сумская область – 2364 гривны;

Ивано-Франковская область – 2535 гривен.

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Динамика роста цен

С каждым месяцем арендная плата в Украине растет. К примеру, еще в сентябре прошлого года 1-комнатную квартиру можно было снять за 3880 гривен, а в этом сентябре – за 4251 гривну. То есть на 9,6% дороже. Но это неудивительно, ведь инфляция в октябре составила 10,9% в годовом исчислении.