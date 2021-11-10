Аренда жилья по Украине: статистика

Как и ожидалось, самая дорогая месячная аренда плата в Киеве – 8513 гривен , по данным Госстата . Интересно, что официальная средняя зарплата после налогообложения – 16629 гривен. То есть за аренду нужно отдать практически половину дохода.

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В тройку областей с самой высокой арендной платой вошли:

Одесская область – 5686 гривен;

Львовская область – 4970 гривен;

Харьковская область – 4965 гривен.

Обратите внимание, что это средняя стоимость аренды по всей области. В областных центрах – в Одессе, Львове и Харькове – снять жилье значительно дороже.

Где самое дешевое жилье:

Луганская область – 2 256 гривен;

Сумская область – 2364 гривны;

Ивано-Франковская область – 2535 гривен.

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Динамика роста цен