Где обменять гривны на злотые в Польше: перечень отделений

С 25 марта начинает работать соглашение между Национальным банком Польши и Нацбанком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Такую возможность будет предоставлять PKO Bank Polski.

Обмен гривны на злотые в Польше

Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в целом до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Будут приниматься для обмена только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Что предшествовало Обменять гривны на злотые: в Польше сообщили, когда это снова станет возможно

Какой курс будет действовать

Курс будет устанавливать украинский Нацбанк

PKO Bank Polski не будет взимать комиссий или спреда при обмене гривны.

Где найти отделение PKO Bank Polski

Для обмена украинцам нужно будет иметь с собой паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт.

Среди перечня городов, где есть отделения банка PKO Bank Polski, Белосток, Варшава, Катовице и другие. Подробнее ознакомиться с перечнем отделений можно перейдя по ссылке.

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