Хотя уровень дохода и важный, это далеко не единственный фактор, который делает те или иные нации более экономными. Рассказываем в каких странах людям удается больше отложить и почему.

Источник: Investopedia

Наиболее экономными являются не те, кто откладывает наивысшую сумму, а те люди, которые откладывают наибольший процент от своего дохода. Издание Investopedia подсчитало на основе данных Всемирного банка, какие страны являются наиболее экономными.

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10 самых экономных стран мира

1. Макао (64,3%)

Макао – бывшая португальская колония, расположенная вблизи Гонконга. Как и Гонконг, Макао получил статус специального административного региона (SAR) в Китае.

При среднем доходе чуть больше 129 000 долларов на человека по паритету покупательной способности жители Макао могут позволить себе высокий уровень валовых внутренних сбережений в 64,3%.

2. Республика Конго (61,4%)

Республика Конго – относительно небольшая африканская страна со столицей Браззавилем. Страну не следует путать с гораздо большим соседом – Демократической Республикой Конго (ДРК).

Средний ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способности) в Республике Конго составляет около 3400 долларов по сравнению с 1100 долларов в ДРК. Республика Конго осуществляет значительный экспорт нефти помогает объяснить как ее больший доход, так и уровнем экономии, чем ДРК.

3. Катар (58,1%)

Катар обязан высоким уровнем сбережений в 58,1% как высокому среднему доходу, который составляет около 96 000 долларов по паритету покупательной способности, так и экспорту нефти.

Кроме того, катарский риал имеет фиксированный обменный курс к доллару США.

4. Ирландия (57,6%)

Валовые внутренние сбережения Ирландии, которые составляют 57,6% ВВП, впечатляют, даже учитывая высокий ВВП страны на душу населения, составляет около 88 000 долларов. Высокий уровень сбережений Ирландии также частично является ответом на европейский кризис суверенного долга.

5. Бруней (54,5%)

Бруней – небольшая богатая нефтью страна, расположенная вблизи Индонезии и Малайзии. Бруней имеет средний доход около 65000 долларов по паритету покупательной способности, что поддерживает высокий уровень экономии в 54,5%.

Часть этой экономии осуществляет Инвестиционное агентство Брунея, которое отвечает за управление государственным суверенным фондом богатства (SWF).

6. Сингапур (53,8%)

Валовой внутренний уровень сбережений в Сингапуре составляет 53,8%, что выходит из среднего дохода около 101 000 долларов США (с учетом паритета покупательной способности).

Большая заслуга принадлежит быстрой индустриализации страны в 1960 годах. Производство способствовало росту, и Сингапур – вместе с другими тигровыми экономиками Гонконгом, Южной Кореей и Тайванем – достиг полной занятости.

7. Люксембург (53,4%)

Высокий уровень сбережений Люксембурга, который составляет 53,4%, следует из ВВП на душу населения, который составляет около 121 000 долларов по паритету покупательной способности.

Люксембург является достаточно небольшой страной, но его статус налогового убежища в Еврозоне поддерживает высокие сбережения и высокие доходы.

8. Габон (52,2%)

Габон – африканская страна со значительным экспортом нефти. Нефть Габона играет важную роль как в валовом внутреннем уровне экономии страны составляет 52,2% ВВП, так и среднем доходе около 15 000 долларов США по паритету покупательной способности, что намного выше, чем у соседей.

9. ОАЭ (47,8%)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – это страна Ближнего Востока с ВВП на душу населения около 70 000 долларов (с учетом паритета покупательной способности) и значительным экспортом нефти.

ОАЭ также имеют заметную финансовую отрасль, при этом Эмиратская межбанковская ставка (EIBOR) играет важную роль в исламских финансах.

10. Китай (44,9%)

Китайский уровень сбережений в 44,9% остается высоким по мировым стандартам, и был важным фактором экономического роста Китая. С точки зрения паритета покупательной способности, средний доход Китая в 2019 году составил около 17 000 долларов в год.

При расчете учитывали сбережения населения, бизнеса и страны в целом.

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Почему эти страны лидируют

Высокие доходы . Большинство стран из списка – это страны с высоким уровнем дохода. Чем выше доход, тем больше человек имеет возможность отложить.

. Большинство стран из списка – это страны с высоким уровнем дохода. Чем выше доход, тем больше человек имеет возможность отложить. Нефть . Богатство страны на нефть в целом увеличивает доходы государства. А иногда они могут создавать специальные суверенные фонды, в которых откладывают деньги.

. Богатство страны на нефть в целом увеличивает доходы государства. А иногда они могут создавать специальные суверенные фонды, в которых откладывают деньги. Налоговое убежище. Или так называемые оффшорные зоны – это страны, которые предлагают низкие процентные ставки, чем привлекают инвесторов из-за рубежа. Таким образом дополнительный капитал в стране также способствует увеличению сбережений.

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